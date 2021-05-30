Ученые сравнили эффективность вакцин от коронавируса для женщин и мужчин

Вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными для женщин, чем для мужчин. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на новые данные клинических испытаний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые выяснили, что вакцина Pfizer имеет показатель эффективности 96,4 процента у мужчин, но 93,7 процента у женщин. В то же время Moderna обладает эффективностью 95,4 процентов у мужчин и 93,1 процентов у женщин. Разница видна и при использовании препарата от Johnson & Johnson: прививка уменьшает риск тяжелого течения болезни на 68,8 процентов у мужчин, но на 63,4 - у женщин.

По словам сопредседателя Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабры Кляйн, результаты исследования "немного озадачивают". Она отметила, что обычно у женщин наблюдается более сильный иммунный ответ от вакцины. По ее мнению, в данном случае причина может быть в более высоком уровне эстрогена.

В то же время она не исключила, что есть другое объяснение. В частности, на текущий момент от COVID-19 привито больше женщин, чем мужчин. Также женщины более склонны делать тесты на коронавирус, если у них наблюдаются симптомы. Причина может быть и в возрасте. Cогласно исследованию, людям, заболевшим после прививки от COVID-19, было от 47 до 70 лет. При этом у большинства женщин наступает менопауза с 40 до 60 лет. По словам Кляйн, частично это может объяснять снижение эффективности вакцины. Однако, как отметила эксперт, трудно назвать конкретную причину, почему существует такая разница в эффективности вакцин, без дополнительных исследований.