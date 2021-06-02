Ученые исследовали пользу физической активности перед сном

В исследовании ученые из Австралийского католического университета проанализировали метаболизм 24 мужчин с избыточным весом и риском развития диабета второго типа, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Добровольцев поделили на несколько групп, в зависимости от наличия физической активности в их жизни и от того, когда именно они предпочитают ей уделять время: вечером или утром.

В результате выяснилось, что участники, которые занимались спортом, вне зависимости от времени суток, имели лучшие показатели кардиореспираторной системы. В то же время, у добровольцев, которые предпочитали тренировки перед сном, существенно падал уровень глюкозы в ночное время.

"Мы обнаружили, что упражнения утром или вечером вызывали улучшения в кардиореспираторной системе, но ночной уровень сахара в крови улучшался только в вечерней группе упражняющихся", - поделились ученые.