В солнцезащитных кремах обнаружили вещество, вызывающее рак

Специалисты независимой лаборатории Valisure провели исследование, которое показало наличие химического канцерогена бензола в 78 солнцезащитных кремах. Это то самое вещество, которое способно спровоцировать развитие раковых опухолей.

В рамках научной работы исследователи протестировали около 300 солнцезащитных средств. В 27% из них и было обнаружено опасное вещество, передает Day.Az со ссылкой Live Science.

Напомним, что воздействие высоких уровней бензола на организм может вызвать у человека опухоль, в том числе и лейкоз. В связи с этим управление по технике безопасности и гигиене труда США ограничивает воздействие бензола в воздухе на рабочем месте. Согласно нормам, его должно быть не более одной части на миллион (ppm) в день. Максимальная же дозволенная "порция" - пять ppm за 15 минут.