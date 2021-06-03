Онколог рассказал о влиянии пищи и напитков на развитие рака

Врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" во вторник, 1 июня, рассказал о риске развития ряда заболеваний в зависимости от способа приготовления пищи, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как отметил специалист, небезопасным для здоровья является мясо, приготовленное на растительном масле. В процессе жарки происходит выделение большого количества канцерогенных веществ. В этой связи врач призвал есть продукты, содержащие антиканцерогенные вещества: зелень, фрукты, овощи, салаты.

Врач уточнил, что регулярное употребление пищи, загрязненной канцерогенными веществами или минеральными удобрениями, почти наверняка приведет к развитию злокачественных опухолей.

Мяснянкин добавил, что опаснее жареного мяса на растительном масле является повторное использование этого масла.

Онколог также уточнил, что количество канцерогенов зашкаливает в алкогольных напитках, пишет телеканал "Звезда". Это неблагоприятно влияет на работу печени. При чрезмерном потреблении алкоголя может также развиваться онкология.

"В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями", - рассказал специалист.

28 мая профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова рассказала об опасности развития онкологических заболеваний из-за пластиковой посуды. По ее словам, длительное хранение еды в пластиковой посуде чревато попаданием вредных веществ в пищу, а впоследствии и в человеческий организм. Таким образом, по мнению специалиста, увеличивается риск развития аллергических реакций и онкологических заболеваний.