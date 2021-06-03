Диетолог назвала полезные свойства какао и шоколада

Врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала о продуктах-антидепрессантах и их влиянии на человека, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В беседе с телеканалом "Звезда" в среду, 2 июня, специалист рассказала, что абсолютно признанными антидепрессантами являются какао и шоколад, в которых содержится триптофан - аминокислота, которая является предшественницей серотонина - гормона радости. Чем меньше его содержание в организме, тем больше человек подвергается стрессу, плохому настроению и депрессии. Чем его больше, тем настроение лучше, отметила врач.

Помимо этого, подчеркнула Белоусова, данные продукты способны положительное влиять на интимную жизнь употребляющего их человека. Также шоколад и какао являются хорошими антиоксидантами.

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова в эфире программы "Точка зрения" отметила, что какао следовало бы ввести в рацион питания и как лечебный продукт, и как профилактический, поскольку какао-масла являются прекрасной профилактикой напряжения голосовых связок и смягчают их, восстанавливая голос при длительных голосовых нагрузках.

Специалист рассказала, что какао необходимо для пациентов с хроническими заболеваниями легких, при бронхиальной астме, хронических бронхитах и восстановлении после COVID-19, пишет "Правда.Ру".

В ноябре 2020 года британские и американские ученые заявили о пользе какао для умственной активности. По их словам, улучшить умственную активность и укрепить кровеносные сосуды помогают органические вещества флаванолы, которые содержатся в бобах какао.