Учёные выявили опасное влияние COVID-19 на работу мозга

Перенесенная коронавирусная инфекция может привести к серьезному поражению головного мозга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПГ, об этом заявили в Минздраве Ульяновской области, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По данным ученых, коронавирус проникает в клетки человека с помощью рецептора АСЕ2 и вызывает воспаление. За исключением знакомых последствий в виде головокружения, нарушения вкуса и обоняния, обнаружены случаи серьезного поражения дыхательного центра в стволе головного мозга.

Невролог Виктор Машин рассказал, что выявлены случаи серьезного поражения головного мозга - острой некротизирующей геморрагической энцефалопатии, есть риск развития ковид-ассоциированного менингита и энцефалита.