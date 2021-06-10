Самый полезный зеленый чай назвала диетолог

На сегодняшний день лучшим чаем считается зеленый. Многочисленные исследования и диетологи говорят, что этот напиток полезен для здоровья из-за большого количества антиоксидантов в составе, которые помогают предотвратить хронические заболевания. И все же существует один вид такого чая, который по праву считается самым полезным, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Многие ученые уверены, что одним из самых полезных для здоровья зеленых чаев является матча, потому что он имеет более высокий уровень антиоксидантов, чем традиционный зеленый чай, и особенно известен своими противораковыми свойствами", - рассказала врач-диетолог Лиза Янг.

Это японский чай, листья которого измельчены до порошкообразного состояния. Обычно его заваривают в воде, температура которой не превышает 70 градусов, что позволяет получить максимум полезных веществ. Одними из наиболее важных являются катехины - тип антиоксиданта, который стабилизирует уровень вредных свободных радикалов, повреждающих клетки и вызывающих хронические заболевания. Согласно Journal of Chromatography A, количество катехинов в матча в 137 раз больше, чем в обычном зеленом чае.

Однако японский напиток не только борется со свободными радикалами, но и укрепляет здоровье мозга, сердца и печени. В некоторых исследованиях было показано, что он даже предотвращает рак.