https://news.day.az/medicine/1351572.html Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса
Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса
Линии или бороздки на ногтях могут свидетельствовать о том, что человек перенес коронавирус.
Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, об этом заявил британский ученый Тим Спектор.
На своей странице в Twitter исследователь опубликовал фото женской руки с характерными отметинами на ногтях. По его словам, полоски появляются в момент болезни и, отрастая, оставляют "след" от перенесенной инфекции.
"Ногти восстанавливаются после инфекции, и рост восстанавливается, оставляя четкую линию. Может протекать без кожной сыпи и выглядит безвредным", - написал ученый.
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