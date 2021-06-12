Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса

Линии или бороздки на ногтях могут свидетельствовать о том, что человек перенес коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ rg.ru, об этом заявил британский ученый Тим Спектор.

На своей странице в Twitter исследователь опубликовал фото женской руки с характерными отметинами на ногтях. По его словам, полоски появляются в момент болезни и, отрастая, оставляют "след" от перенесенной инфекции.

"Ногти восстанавливаются после инфекции, и рост восстанавливается, оставляя четкую линию. Может протекать без кожной сыпи и выглядит безвредным", - написал ученый.