Обнаружен тип микроба, вызывающий тяжелую форму COVID-19

Новое исследование показывает, что коронавирус может выживать на поверхностях рядом с больными пациентами, но вряд ли заразит кого-либо через эти поверхности. Эти данные дополняют предыдущие исследования, показывающие, что коронавирус обычно распространяется по воздуху, а не через прикосновения. Также ученые обнаружили новую связь между коронавирусом и типом микроба, который может быть связан с тяжелой формой COVID, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Хотя коронавирус может выжить на кроватях, полу и других поверхностях рядом с пациентами, болеющими COVID-19, он вряд ли передается другому человеку. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые брали мазки с поверхностей в палатах пациентов с COVID до, во время и после того, как они были заняты больными, и обнаружили коронавирус примерно в 13 процентах образцов.

Как пишет Daily Mail, ни один из наблюдавшихся в рамках исследования медицинских работников, ухаживающих за пациентами, не дал положительных результатов на коронавирус, несмотря на частое прикосновение к больничным поверхностям, что позволяет предположить, что передача через поверхность происходит редко и что средства индивидуальной защиты работают эффективно.

Результат также показал новую связь между коронавирусом SARS-CoV-2 и типом микроба, который может быть связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тяжелым COVID-19.

В начале пандемии американские эксперты общественного здравоохранения призывали людей к осторожности в отношении передачи вируса через поверхность, когда вирус распространяется через частицы, задерживающиеся на дверных ручках, столах и других предметах общего пользования.

"Мойте руки" стало обычной мантрой, напоминает Daily Mail, а дезинфицирующие средства для рук были раскуплены.

Однако теперь эксперты считают, что передача коронавируса через поверхности - достаточно редкое явление. Вместо этого вирус обычно распространяется по воздуху - либо через относительно крупные частицы, разлетающиеся при чихании или кашле инфицированного человека, либо через более мелкие частицы, которые могут перемещаться на большие расстояния.

Новое исследование усиливает доказательства того, что поверхностная передача происходит редко. Выводы ученых дают также новое представление о том, как коронавирус разделяет пространство с бактериями.

В рамках исследования, опубликованного во вторник в издании Microbiome, исследователи, взяв мазки из больничных палат, изучали, как коронавирус действует на поверхностях. Команда собрала почти тысячу образцов от 16 пациентов с подтвержденными случаями COVID, а также от 10 медицинских работников, ухаживающих за этими пациентами, и с сотен мест внутри и за пределами больничных палат.

Эти 16 пациентов оставались в больнице на период до трех недель, и исследователи собирали образцы до, во время и после их пребывания в больнице.

Исследователи обнаружили, что из этих образцов поверхностей, на 13% мест было достаточно коронавируса, чтобы их можно было выявить с помощью ПЦР-теста, который считается "золотым стандартом" тестирования.

Образцы, взятые с пола рядом с кроватями пациентов и непосредственно за пределами их комнат, с наибольшей вероятностью содержали коронавирус - с коэффициентами распространенности 39 и 29 процентов соответственно.

Для поверхностей внутри комнат пациентов (исключая полы) показатель распространенности составил 16 процентов. Эти поверхности включали кнопки вентилятора, клавиатуры и дверные ручки.

В образцах поверхности была гораздо более низкая концентрация коронавируса, чем в образцах, фактически взятых у пациентов - с использованием классического мазка из носа и анализа стула. Эти более низкие концентрации указывают на то, что коронавирус, присутствующий на поверхностях больничной палаты, с меньшей вероятностью заразил кого-либо по сравнению с частицами коронавируса, которые распространялись от пациента.

Действительно, исследование не обнаружило коронавирусных инфекций, передаваемых поверхностным путем.

На протяжении всего исследования ни один наблюдаемый медицинский работник не дал положительных результатов, несмотря на то, что он ухаживал за пациентами с COVID и собирал их образцы. Это говорит о том, что средства индивидуальной защиты и обучение технике безопасности действительно снижают риск передачи для медицинских работников.

Как сказал в своем заявлении д-р Дэниел Суини, врач отделения интенсивной терапии и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Диего и старший автор исследования, "нам нужно знать, подходят ли наши средства индивидуальной защиты, и, к счастью, теперь мы знаем, что такие вещи, как маски, перчатки, халаты и защитные маски, действительно срабатывают. Эта пандемия стала глобальной катастрофой, но все могло бы быть еще хуже, если бы наши медицинские работники заразились, особенно если бы мы не знали почему это происходит".

Помимо самого коронавируса, исследователи изучили микробы, которые взаимодействовали с вирусом. Микробы живут внутри человеческого тела, многие из них находятся в нашей пищеварительной системе, а также за его пределами. Они могут оказывать огромное влияние на способность организма бороться с болезнями.

Исследователи изучили генетический состав всех микробов, обнаруженных в их образцах коронавируса. "Хотя кажется, что мы живем с этим вирусом уже долгое время, изучение взаимодействия между SARS-CoV-2 и другими микробами все еще в новинку, и у нас по-прежнему еще есть много вопросов, - говорит доктор Сара Аллард из Калифорнийского университета в Сан-Диего. - Чем больше мы знаем о том, как вирус взаимодействует с окружающей средой, тем лучше мы можем понять, как он передается и как лучше всего остановить передачу, чтобы предотвратить и лечить болезнь".

Примечательно, что Аллард и ее команда часто находили вирус вместе с определенным типом бактерий под названием Rothia. Этих бактерий было обнаружено больше в COVID-положительных образцах, чем в других, не связанных с COVID образцах. Виды Rothia обычно встречаются во рту человека, хотя могут проникать и в пищеварительную систему.

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что эта бактерия связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациенты, у которых были сердечно-сосудистые заболевания до заражения COVID, также с большей вероятностью имели в своих образцах Rothia.

"Помогают ли бактерии выжить вирусу или наоборот? - задается вопросами доктор Аллард. - Или просто эти бактерии связаны с основными заболеваниями, которые в первую очередь повышают риск тяжелой формы COVID-19 у пациентов? Это область для будущих исследований".

Хотя результаты этого исследования о передаче через поверхность не новы, микробы, которые "подружились" с коронавирусом, заслуживают большего изучения. Изучая эти партнерства вирусов и микробов, исследователи могут разработать более успешные методы лечения COVID для будущих пациентов.