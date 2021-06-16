Ученые подтвердили высокую эффективность вакцин против всех вариантов коронавируса

Несмотря на то, что "индийский" вариант коронавируса (Дельта) является более заразным и представляет большую опасность для тех, кто успел получить только одну дозу вакцины из двух, прививка все равно обеспечивает высокий уровень защиты (свыше 90 процентов) как от тяжелой формы COVID-19, так и от летального исхода.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС, таковы предварительные данные исследования, проведенного английской эпидемиологической службой Public Health England, изучившей статистику заражений в стране с 12 апреля по 4 июня включительно, передает Day.Az.

В общей сложности за эти неполные два месяца вариант Дельта (B.1.617.2) был обнаружен у более чем 14 тысяч человек, среди которых были и ранее уже привитые пациенты. Однако профессиональная медицинская помощь потребовалась лишь 166 инфицированным, подавляющее большинство из которых вакцинировано не было.

Расчеты показали, что даже один укол вакцины от Pfizer уменьшает вероятность госпитализации с тяжелой формой COVID-19 на 94 процента, а первая прививка оксфордской вакциной от AstraZeneca - на 71 процент. После второго укола эффективность этих препаратов составила 96 процентов и 92 процента соответственно.

Хотя формально статья (написанная совместно ведущими учеными Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины) еще не прошла проверку научным сообществом и находится на стадии препринта, эксперты отмечают, что подобного рода эмпирические данные относятся к самым надежным доказательствам эффективности исследуемых препаратов - тем более учитывая столь масштабную выборку.

Оставной консультант английской эпидемиологической службы Public Health England и советник британских властей по контролю за инфекционными заболеваниями Питер Инглиш назвал результаты исследования превосходной новостью, доказывающей эффективность коронавирусных вакцин от варианта Дельта.

"Общее число выявленных симптоматических случаев заражения вариантом Дельта превышает 14 тысяч, а госпитализация при этом потребовалась лишь 166 инфицированным, - подчеркивает эксперт. - Это отличное свидетельство того, насколько эффективными оказываются вакцины в реальных условиях пандемии".

По словам доктора Инглиша, до недавнего времени возглавлявшего редакцию журнала Vaccines in Practice, тот факт, что вакцины продолжают показывать высокую эффективность, даже несмотря на продолжающиеся мутации вируса, не должен вызывать удивления.