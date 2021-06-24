Врач назвала правила, помогающие избежать простуды под кондиционером

В летнее время года существует риск простыть, когда люди заходят с жаркой улицы в прохладное помещение с работающим кондиционером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала в интервью, какие правила необходимо соблюдать, чтобы этого не произошло.

По словам эксперта, следует избегать резких перепадов температуры. В частности, охлаждать воздух в помещении или в машине нужно постепенно, а температурный интервал должен быть не больше 6-8 градусов. Кроме того, Романенко подчеркнула важность правильной установки кондиционера. Врач отметила, что он не должен находиться непосредственно над человеком или быть направлен на него. Расстояние до устройства должно составлять полтора-два метра.

Эксперт также напомнила, что фильтры в кондиционере необходимо чистить на постоянной основе. Это необходимо для того, чтобы в устройстве не скапливались пыль и бактерии.

Ранее врач-эпидемиолог группы компаний "Инвитро" Дарья Тихонова предупредила россиян об опасности кондиционеров. По ее словам, использование устройств в помещении может спровоцировать развитие ряда заболеваний - ангины, аллергии, легионеллеза, а также привести к обострению хронических заболеваний органов дыхания и глаз.