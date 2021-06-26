Ученый назвал единственную цель эволюции COVID-19

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости назвал единственную цель эволюции COVID-19, передает Day.Az.

По словам ученого, эволюция вируса протекает в рамках законов естественного отбора, где главная цель - распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству.

Специалист напомнил, что вирус оказался в человеческой популяции в конце ноября 2019-го. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Сейчас человечество уже столкнулось с "мозаикой из мутаций". "Мы знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно", - считает специалист.

Он подчеркнул, что постепенно вирус собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей. По мнению специалиста, главная цель вируса - накопить те мутации, которые ему позволяют перескакивать с одного человека на другого.