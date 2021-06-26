Названы обостряющиеся под воздействием солнца заболевания

Доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева назвала заболевания, обостряющиеся под воздействием солнца и рассказала, как правильно загорать и кто имеет к этому противопоказания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, в жаркую погоду влияние на организм человека оказывает не только ультрафиолетовое изучение, но и инфракрасное, а также влажность воздуха. В сухую погоду солнечные лучи переносятся легче, чем во время высокой влажности.

"Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами", - отметила эксперт.

Она добавила, что ультрафиолет особенно опасен людям со светлой кожей, поскольку у них на генетическом уровне отсутствует защита. Они практически не могут загореть и обгорают даже за короткий интервал и без интенсивного солнца, например, утром и вечером. Наибольшей проблемой, по словам врача, является онкология, которую провоцирует солнечный свет. Кроме того, летом возникает тяжелое хроническое заболевание розацеа, могут обостриться вирусные болезни, герпес, поскольку подрывается иммунная система. В коже также разрушается коллаген, появляется пигментация, ожоги, ускоряется старение.

Скорогудаева отметила, что солнце приносит и пользу. Например, в солнечные дни снижается процент депрессивных состояний, поскольку вырабатывается серотонин и витамин D3. Он синтезируется в коже после загара, когда есть легкое покраснение, но отсутствует ожог. Специалист порекомендовала соблюдать питьевой режим и употреблять достаточно соли, чтобы сохранить в организме необходимые микроэлементы.