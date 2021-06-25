Вирусолог рассказал о самых опасных штаммах COVID и борьбе с ними

Вирусолог Алексей Аграновский рассказал Telegram-каналу "Радиоточка НСН" о возникновении новых штаммов COVID, самых опасных из них и способах борьбы с ними, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам Аграновского, образование мутаций вируса - естественный процесс, который начинается тогда, когда вируса в популяции много. Вирусолог отметил, что наиболее опасными их новых штаммов коронавируса являются индийские.

"Наиболее опасны штаммы, способные прочнее связываться с рецептором. Они наиболее заразны. Например, это индийские штаммы "Дельта" и "Дельта плюс"", - рассказал специалист.

Однако, по словам вирусолога, вакцины способны надежно защитить от всех штаммов коронавируса и снизить риск тяжелого развития болезни.

Напомним, первый случай смерти от штамма "дельта плюс" зарегистрировали в Индии. Женщина скончалась 23 мая, о ее заболевании штаммом "дельта плюс" стало известно после проведения анализов.

Позже главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан рассказала, что выявленный штамм "дельта" в два раза чаще передается от больного человека к здоровому, чем изначальный коронавирус SARS-CoV-2. Вместе с тем она отметила, что случаев заражения штаммом "дельта" в мире совсем немного - несколько десятков.