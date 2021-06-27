Вирусолог объяснила, зачем людям прививаться при врожденном иммунитете

Человеку нужно прививаться даже если у него есть врожденный иммунитет, чтобы, столкнувшись с болезнью, он сразу начал с ней бороться.

Об этом рассказала вирусолог Анча Баранова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас нам стало понятно, чтобы защититься от коронавируса, нам нужно состояние напряженного иммунитета. Хорошо полагаться на клетки памяти, которые проснутся и нас спасут. Но для этого требуются 3-5 дней. Когда вирус работает быстро, этого времени достаточно, чтобы наш организм положить в Коммунарку", - заявила биолог.

Баранова также отметила, что для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией организму требуется Т-клеточный иммунитет, но на сегодняшний день "человечество плохо умеет его измерять".

Ранее Баранова рассказала о том, что необходимость делать прививку после перенесенного коронавируса зависит от уровня антител в организме.