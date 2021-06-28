Онколог назвал самые агрессивные виды рака

Врач-химиотерапевт Андрей Базылев назвал самые агрессивные виды рака в беседе с Пятым каналом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик выбрал критерием оценки болезни податливость к лечению. "Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него", - пояснил он. По словам специалиста, тогда в классификацию попадут следующие виды онкологических заболеваний: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени.

Онколог отметил, что также в этот список можно включить рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.

Врач обратил внимание на индивидуальность развития опухоли, так как у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма.

Ранее врач-онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев назвал несколько симптомов, которые могут быть характерны для рака печени. По его словам, для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен так называемый "синдром малых признаков": апатия, слабость, потеря веса, боль.