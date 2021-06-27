Биолог оценила способность повторной вакцинации защитить от индийского штамма

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова оценила способность повторной вакцинации защитить от индийского штамма коронавируса. Она рассказала об этом в прямом эфире в Instagram-аккаунте "Комсомольской правды", передает Day.Az.

По словам биолога, повторная вакцинация поможет поднять иммунитет на более высокий уровень.

"К сожалению, индийский или "дельта" вариант коронавируса примерно в шесть-восемь раз снижает эффективность антител, выработанных вакцинами. Но не надо пугаться цифр. Реально у нас иммунный ответ имеет очень большой размах. Если в шесть-восемь раз упала защита от антител - то это меньше, чем на порядок. А у иммунного ответа на вакцины шкала на три порядка. Даже при таком снижении у нас есть очень много людей, которые защищены", - объяснила Баранова.

Она добавила, что следует довакцинировать иммунный ответ, чтобы поднять на более высокий уровень.