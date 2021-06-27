Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"

В обновленной инструкции к вакцине против COVID-19 "Спутник V", опубликованной на сайте medum.ru, появилась информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В тексте документа отмечается, что пока нет опыта клинического применения отечественного препарата во время беременности.

"В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода", - сообщается в инструкции.

Согласно документу, также отсутствуют клинические данные и о применении вакцины у женщин, кормящих грудью. При этом подчеркивается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании.

"В связи с этим применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано", - говорится в инструкции.