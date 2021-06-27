Биолог оценил опасность обнаруженного у летучих мышей вируса Нипах

Биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов прокомментировал сообщения о выявленном в Индии у летучих мышей вирусе Nipah (также NiV), который может передаваться людям, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его словам, этот вирус может передаваться через слюну животных, которая остается на плодах фруктовых деревьев.

"Если на фрукте есть слюна летучей мыши, то наверняка он поврежден. Не думаю, что человек будет доедать за кем-то какую-нибудь сливу или яблоко", - пояснил Абизов.

Отмечая риск новой пандемии, биолог отмечает, что у "Нипаха" должны быть свойства, схожие с коронавирусом - способность быстро распространяться среди людей.

"С уханьской трагедией эти сообщения можно увязать, поскольку СМИ распространяют информацию о том, что первое заражение человека произошло от летучей мыши. Если вирус "Нипах" будет так же контагиозен для человека, то, как только он интродуцируется в его организме, запросто может начать гулять и по всему миру", - считает Абизов.