Вирусолог рассказал о смертельной опасности индийского штамма коронавируса

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о смертельной опасности инфицирования индийским штаммом коронавируса Нипах (NiV). Его слова приводит телеканал "360".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, специалист отметил, что вспышки заболевания происходили на протяжении последних 20 лет, а летальность Нипах (NiV) достигала даже 100 процентов. По словам Альтштейна, вирус может вызвать воспаление мозга.