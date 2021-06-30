Ученые выяснили, к чему приведет смешивание AstraZeneca и Pfizer

Смешанное применение вакцин производства AstraZeneca и Pfizer возможно, это формирует у человека иммунитет против COVID-19, сообщил Оксфордский университет, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ученые изучили возможность введения человеку двух доз прививки от разного производителя. Вакцины вводились с интервалом в 4 недели. Университет обещает в скором будущем обнародовать результаты испытаний с 12-недельным интервалом.

"Испытания, проведенные в Оксфордском университете в рамках исследования Com-COV показали, что смешанное применение вакцин Pfizer и AstraZeneca привело к генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19", - говорится в заявлении университета.

Авторы исследования отмечают, что проверили разные комбинации вакцин, вводя в качестве первой дозы AstraZeneca, а второй - Pfizer. И наоборот.

"Это означает, что все возможные комбинации этих двух прививок могут быть эффективно использованы для защиты от COVID-19.

Это даст больше гибкости при вакцинации как в Британии, так и во всем мире", - приводятся в сообщении слова представителя Оксфордского университета профессора Мэттью Снейпа.