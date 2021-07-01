Названо необъяснимое смертельное свойство коронавируса

Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич заявила, что у пациентов есть генетические предрасположенности к различным формам течения инфекции коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У пациентов любых возрастов может быть и легкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния. Причем никаких объективных видимых предпосылок к тяжелым исходам у некоторых людей просто нет", - сказала она.

Врач подчеркнула, что заранее предположить, как именно будет протекать заболевание у конкретного человека, практически невозможно. Поэтому важно вакцинироваться, чтобы не рисковать, добавила Станевич.