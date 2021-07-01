У индийского штамма COVID-19 обнаружили две мутации «дельта плюс»

Ученые из Британии выявили два варианта мутации "дельта плюс" у индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом следует из отчета Службы здравоохранения Англии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого были сведения лишь про один вариант мутации индийского штамма COVID-19, она обозначалась как AY.1. Данный вид инфекции уже распространился в Великобритании, Швейцарии, Португалии, Польше, а также Японии.

Второй вариант мутации обнаружили в Соединенных Штатах, он получил название AY.2. Наличие двух линий варианта "дельта" (B.1.617.2 по классификации Pango) подтверждалось международной платформой GISAID, предоставляющей открытый доступ к геномным последовательностям вируса гриппа и коронавируса.

Разные линии штамма "дельта плюс" имеют также по две дополнительных мутации.