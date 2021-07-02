Ученые рассказали о ранних симптомах коронавируса

Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье обнародовали симптомы коронавирусной инфекции на ранней стадии заражения среди различных возрастных групп, проанализировав документы целого ряда международных организаций. Результаты их исследования опубликованы в журнале The BMJ (British Medical Journal), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно их сообщению, у детей и молодых людей в возрасте 5-17 лет одним из основных признаков является головная боль. У 18-летних - потеря аппетита. Для людей в возрасте от 18 до 54 лет - мышечные боли. Для всех возрастов характерен также озноб. Среди наиболее распространенных ученые назвали также кашель, утомляемость, потерю вкуса или запаха.

Такие данные, как полагают исследователи, "могут помочь более оперативному выявлению большего числа случаев заболевания на ранней стадии, что имеет жизненно важное значение", особенно при отсутствии достаточного количества новейших средств тестирования.

Исследователи рекомендуют проводить комплексный подход к выявлению коронавирусной инфекции путем анализирования симптомов, вариантов, моделей передачи заболевания, а также проведения вакцинации. Чтобы более эффективно бороться с пандемией, наряду с вакцинированием необходимо "улучшить контроль над передачей информации", учитывать местные условия и возможный ответ на них общественного здравоохранения, считают ученые.