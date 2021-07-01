Академик рассказала, какие органы выбирает "черная плесень"

Руководитель Центра глубоких микозов и актиномикоза, вице-президент Национальной академии микологии, академик РАМТН София Бурова рассказала, какие органы и системы организма может поразить "черная плесень", или мукормикоз, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Могут вызывать поражения бронхолегочной системы, ЛОР-органов, кожи, как правило, у людей со сниженным иммунитетом. Одного из возбудителей этой группы заболеваний Aspergillus niger часто называют "черной плесенью", - заявила Бурова URA.RU.

По ее словам, основные симптомы поражения - легочные, и врачи далеко не сразу могут понять природу заболевания, так как клинические правления схожи с симптомами бактериальной инфекции.

Мукормикоз встречается, как правило, в земле, растениях, разлагающихся фруктах и овощах. Для людей он обычно не опасен, но для лиц с ослабленным иммунитетом, к примеру больных диабетом, раком или ВИЧ, он может представлять смертельную угрозу. Так, жителю Мексики диагностировали "черную плесень" после того, как он переболел коронавирусом - от грибка у мужчины в короткие сроки пропал аппетит, затем парализовало лицевой нерв, а еще через несколько дней врачи столкнулись с необходимостью удалить ему глаз.