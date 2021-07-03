https://news.day.az/medicine/1358292.html Новый штамм коронавируса более опасен и труднее лечится - профессор - ВИДЕО
Новый штамм коронавируса более опасен и труднее лечится - профессор - ВИДЕО
Четвертый день число умерших от коронавируса в России бьет рекорды. За минувшие сутки - 679 человек.
Причем если выявленных случаев на треть меньше, чем в предыдущую, осеннюю волну, то смертей в среднем за неделю почти на 10 процентов больше. Почему? На этот вопрос в интервью "России 24" ответил профессор института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Day.Az.
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