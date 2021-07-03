Новый штамм коронавируса более опасен и труднее лечится

Четвертый день число умерших от коронавируса в России бьет рекорды. За минувшие сутки - 679 человек.

Причем если выявленных случаев на треть меньше, чем в предыдущую, осеннюю волну, то смертей в среднем за неделю почти на 10 процентов больше. Почему? На этот вопрос в интервью "России 24" ответил профессор института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Day.Az.