Ученый назвал заболевание, снижающее вероятность заражения коронавирусом

Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Муса Хаитов, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"С начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Специалист отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

"С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения", - уточнил Хаитов.