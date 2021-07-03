Ученый назвал заболевание, снижающее вероятность заражения коронавирусом
Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Муса Хаитов, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"С начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией", - сказал он.
Специалист отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.
"С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения", - уточнил Хаитов.
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