Доктор Мясников рассказал о главной ошибке при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не измерять давление после серьезных физических нагрузок.

Как передает Day.Az, об этом медицинский специалист рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам врача, также лучше не спешить перед замерами давления. Еще он напомнил, что для правильного проведения процедуры играет важную роль поза, в которой находится человек.

"Как нельзя? Нельзя вот - наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая", - объяснил Мясников.

Он подчеркнул, что перекрещенные ноги могут поднять давление до 10 мм р ст.