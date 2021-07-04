Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист объяснил, что не стоит опасаться такого явления, как "антитело-зависимое усиление инфекции" после вакцинирования. По его словам, "20 лет назад при разработке вакцин к коронавирусу, вызвавшему эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году, в эксперименте на мышах столкнулись с таким феноменом". Тем не менее Мясников подчеркнул, что с момента начала применения вакцин не было ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции.

Эксперт призвал изъять из повседневного употребления распространившиеся термины, в частности "цитокиновый шторм", "иммунитет", поскольку они зачастую дезинформируют граждан.