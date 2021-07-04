Специалисты рассказали о совместимости вакцин против COVID-19 и гриппа

Специалисты дали советы о том, как правильно совместить вакцины против гриппа и COVID-19. Их рекомендации по совместимости препаратов публикует РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов рассказал, что между инъекциями разных вакцин должно пройти не менее двух-трех недель. Это нужно для того, чтобы организм правильно воспринял оба препарата.

Терапевт и фармаколог Андрей Кондрахин добавил, что пауза между прививками нужна для того, чтобы врачи могли точнее проследить действие вакцин. "Человек может списать действие, проявление одной вакцины на другую, это может исказить информацию", - сказал он.

Кроме того, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислава Жемчугова напомнила, что не следует прививаться от гриппа между первой и второй инъекциями вакцины против COVID-19.

Руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова отметила, что прививка от COVID-19 не отменяет действие прививки от гриппа. Она также добавила, что при заражении новой коронавирусной инфекцией любая другая инфекция может усугубить течение болезни. Добрецова рекомендует делать прививку от гриппа после того, как организм выработает устойчивый иммунитет к коронавирусу.