Врачи предупредили об опасности курения после вакцинации от COVID-19. Об этом они заявили ТАСС, передает Day.Az.

Терапевт Людмила Лапа рассказала, что потенциальным последствием курения после прививки может стать образование тромбов. По ее словам, когда человек курит, то, как и при употреблении алкоголя, происходят спазмы сосудов и сгущение крови. Она советует курящим людям принимать антикоагулянты, которые понижают активность свертывающей системы крови и препятствуют образованию тромбов.

Пульмонолог Алексей Никишенков, в свою очередь, объяснил, что курение может привести к дополнительному стрессу для организма после вакцинации и обострить возможные побочные эффекты. После прививки начинает активно работать иммунитет, может проявиться гриппоподобный синдром, поэтому стоит воздержаться от интоксикации извне, рекомендует специалист.