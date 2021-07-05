Врачи и ученые развеяли мифы о вакцинации

Они беззаботно ходят по улицам и спешат на работу, сидят на верандах и встречаются с друзьями, а вопрос о вакцинации воспринимают как шутку: "Нет, мы не делали и не собираемся. Иммунитет наш крепкий, и не хотим его портить", "Молодой организм - он, по слухам, болеет не так серьезно".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, звучат и жуткие истории о "знакомых знакомых", которых якобы настигли последствия укола, а еще - псевдонаучные аргументы: непроверенные и намеренно ложные сведения в соцсетях и мессенджерах. Байки разносят парикмахеры, официанты и таксисты.

Данные последних исследований: на вопрос "будете ли делать прививку?" "нет" ответили 17% россиян. Еще 23% сказали, что пока думают. Мотивы редко можно назвать научно обоснованными. Поэтому вопрос предрассудков в отношении вакцинации был одним из первых на "Прямой линии" с президентом России.

"Надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам. Вроде взрослые люди, образованные. Не знаю, откуда они это берут. Когда говоришь, что это происходит во всем мире, - "Да, руководители стран сговорились". Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир, где все взяли, собрались и сговорились? Это же чушь", - подчеркнул Владимир Путин.

Один из самых частых тезисов против вакцинации звучит так: проще переболеть. И вот чтобы его опровергнуть, наша съемочная группа отправилась в "красную зону" одной из московских больниц.

Отделение реанимации: здесь пришлось в срочном порядке разворачивать дополнительные койки. Новый штамм ведет себя агрессивнее, болезнь развивается быстрее, протекает тяжелее и чаще поражает молодых.

"Очень сильная одышка, тяжело дышать, моя болезнь протекала так, что мне выдали кислородную маску, и я находился постоянно практически на ней", - говорит 34-летний пациент.

А вот 18-летний пациент: то, что пережил, теперь не пожелает никому.

"Был твердо убежден, что нет, я не должен вакцинироваться, я молодой, все будет хорошо. Но вот организм не вывез", - рассказывает Илья Силуянов.

Еще один миф - "прививка все равно не спасет". Но это - не так.

"По числу вакцинированных - человек шесть. Это КТ-1, КТ-2. То есть легкая форма", - говорит заведующий 10-м терапевтическим отделением 57-й больницы.

Шестеро - из почти тысячи пациентов. В отделении же реанимации за все время работы госпиталя вакцинированных не было, говорит Владимир Данилов, заведующий отделением интенсивной терапии. Итог: непривитые болеют тяжело, смертельные случаи - только среди них.

Еще один аргумент "диванных аналитиков" - препарат якобы недостаточно изучен. Отправляемся в другое профильное учреждение - к создателям препарата "Ковивак", в центр имени Чумакова. Здесь создают вакцины от самых страшных болезней с середины прошлого века. И это, пожалуй, самое подходящее место для того, чтобы задать все насущные вопросы и развеять все мифы.

"То, что касается нашей (вакцины), - она создавалась на платформе, которая известна более 70 лет. Там просто был заменен штамм вируса и доработаны некоторые технологические особенности. Если мы говорим о разработке "Спутника" - у них были две подобные вакцины на подобных же платформах", - заявил директор по развитию Института им. Чумакова Константин Чернов, комментируя слухи о том, что все три вакцины якобы создавались в атмосфере спешки.

А еще "кто-то где-то слышал", что после прививки образуются тромбы. Спрашиваем у директора центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

"Ничего подобного ни в одном случае не описано. Именно коронавирусная инфекция, как мы знаем, чаще приводила к развитию тромбозов, крупных сосудов, тромбоэмболии легочной артерии - это потенциально жизнеугрожающие состояния", - сказала Елена Голухова.

И в самом престижном медицинском вузе страны главный пульмонолог Минздрава повторяет: последствия неизученной болезни несоизмеримо страшнее любых возможных побочных эффектов вакцины.

"Побочные эффекты от вакцины - температура в течение одного дня, ломота, но далеко не у каждого. Если мы говорим про течение коронавирусной инфекции - это дни, недели с выраженными симптомами, с развитием одышки, кашля, дыхательной недостаточностью. И, к сожалению, с очень длительными последствиями после COVID-19", - объяснил Сергей Адвеев, заведующий кафедры пульмонологии в Первом Московском государственном мединституте им. Сеченова.

С 1 июля в Москве стартовала повторная вакцинация от коронавируса. При этом наличие антител не имеет значения. Это одна из тем, которая волнует Виктора. Он переболел минувшей весной и прививаться не хочет. Мы устроили ему встречу с членом комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

"Вообще антитела - это не самый лучший показатель, что у вас есть защита. Некоторые антитела хорошо связывают белок, который находится на поверхности коронавируса, могут его нейтрализовать, некоторые делают это не очень хорошо", - поясняет биоинформатик Александр Панчин.

Вакцины же знакомят организм именно с этим белком. В основе "Спутника V" - "вектор", аденовирус, лишенный возможности размножаться. Он доставляет в клетку ген, кодирующий S-белок: тот самый шип, из которых состоит "корона" вируса. Так иммунная система знакомится с этим ключевым элементом "противника". В составе "ЭпиВакКороны", в отличие от "Спутника", входит не целый "шип", а лишь три его искусственно синтезированных фрагмента, поэтому считается, что эта вакцина мягче. Препарат Центра имени Чумакова - "Ковивак" - создан по классической технологии. В его основе - целый, инактивированный, то есть "убитый", вирус Sars-Cov-2.

И, конечно, ни одна из этих вакцин не влияет на репродуктивную функцию, не содержит тяжелых металлов и "не встраивается в ДНК", как считают некоторые пользователи соцсетей. Спрашивать об этом у главного трансплантолога страны Сергея Готье было даже немного стыдно.

"Я просто поражаюсь иногда, какую ... несут наши граждане. Игнорирование возможности вакцинации любым человеком, будь то медик, будь то солдат, будь то домохозяйка, является антиобщественным поступком", - говорит Сергей Готье, директор НМЦ Трансплантологии им. Шумакова Минздрава РФ.

Реальные противопоказания есть, но их немного. Это инфекционные заболевания, хронические в острой фазе и сильная аллергия на компоненты вакцины. Пограничные состояния - по согласованию с врачом. Так, даже собственные пациенты Сергея Готье с пересаженными сердцами, почками и легкими, и те - прививаются. Как и люди, страдающие онкологией.

"Практически каждый второй мой пациент спрашивает: а что все-таки с вакцинацией? Нужно вакцинироваться или нет? И у меня совет практически всем один, что да, пациентам нужно идти и вакцинироваться", - говорит Алексей Трякин, заведующий химиотерапевтическим отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Так почему же многие все еще верят фейкам? Психологи говорят: так проще жить.

"Именно так работает наш мозг. Он всегда пытается объяснить что-то, но объясняя что-то в режиме мозаики, в режиме объяснения очень пестрой картинки, он создает такие химеры, что нам стыдно даже об этом подумать", - считает Андрей Зберовский, доктор культурологии, психолог.

Отсюда и мифы, и позиция "я вакцине не доверяю". Но это вопрос не веры, а знания и опыта. А его уже накопилось достаточно.

"Надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов - 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке", - сказал Владимир Путин.

Составить объективное мнение можно лишь, опираясь на данные ученых и мнения врачей, а не оценки псевдоэкспертов. Это единственный способ победить вирус невежества. А вслед за ним - и COVID.