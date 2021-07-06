https://news.day.az/medicine/1358759.html Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
Коронавирус у привитых лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован, но прогнозы у сделавших прививку более благоприятные.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил российский врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Протоколы лечения те же самые", - сказал Тимаков, отвечая на вопрос, как лечить коронавирус у привитых, если человек все же заболел.
Он уточнил, что у тех, кто привит, в случае заражения коронавирусом, симптомы в целом не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей, а прогноз при лечении более благоприятный.
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