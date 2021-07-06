https://news.day.az/medicine/1358764.html Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса
Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса
Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
По словам Фаучи, этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.
"Вирус легче передается от человека к человеку", - добавил он.
Дельта-штамм коронавируса обнаружили в Индии в октябре прошлого года.
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