Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По словам Фаучи, этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.

"Вирус легче передается от человека к человеку", - добавил он.

Дельта-штамм коронавируса обнаружили в Индии в октябре прошлого года.