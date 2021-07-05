Третья доза Sinovac увеличивает количество антител в десятки раз

Третья доза COVID-вакцины Sinovac увеличивает количество антител в организме в 10-20 раз.

Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек в Twitter в понедельник, 5 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения 3-й дозы Sиnovac ... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз", - написал Тюкек.