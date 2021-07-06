Врач назвала антипрививочников инкубаторами для COVID-19

Люди, отказывающиеся от вакцинации против коронавируса, фактически становятся инкубаторами для него, помогая эволюционировать новым штаммам. Так антипрививочников назвала врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Риск собственным здоровьем - это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники", - заявила эпидемиолог.

По ее словам, основным носителем коронавируса является человеческий организм. Повлиять на уменьшение количества мутаций вируса можно путем снижения числа носителей заболевания. Ненастина подчеркнула, что сделать это можно исключительно путем вакцинации.