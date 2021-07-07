Британский журнал опубликовал информацию об эффективности "Спутника V" ​

Предоставленная Центром имени Гамалеи Минздрава РФ информация о вакцине от коронавируса "Спутник V" свидетельствует об эффективности препарата, пишет научный журнал Nature.

В частности, издание приводит данные НИЦ за апрель, согласно которым вакцинация 3,8 миллиона человек указывает на эффективность препарата на уровне 97,6%, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом журнал отмечает, что Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российская вакцина пока не одобрена, однако ее производство уже началось в Южной Корее, Аргентине и Индии.

Журнал Nature также приводит данные Министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), согласно которым "Спутник V" в 97,8% случаев предотвращает симптоматический COVID-19 (там российским препаратом были привиты более 80 тысяч человек).