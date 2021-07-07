Вирусолог рассказал об опасности мутаций коронавируса для детей

Дальнейшие мутации коронавируса могут привести к поражению репродуктивных органов детей, ведь во время пубертатного периода у них вырабатывается много рецепторов, притягивающих вирус. Об этой опасности рассказал российский вирусолог Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам специалиста, в настоящее время отсутствуют научные данные о том, какое влияние оказывает "дельта"-вариант на детей. Вирусолог отметил, что они стали болеть гораздо чаще.

"Надо понимать, что большая часть детишек уже имеют иммунитет к коронавирусу, они в скрытой форме (переболели - прим. "Ленты.ру"), у них как раз тот самый Т-клеточный пластический иммунитет, длительный, стойкий", - уточнил Тимаков.