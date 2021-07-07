Эксперт оценил необходимость повторной вакцинации от коронавируса

Проходить повторную вакцинацию от коронавируса можно будет "раз в пару лет". Такое мнение выразил эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт отметил, что повторные прививки не являются обязательными. По его оценке, их можно будет делать раз в пару лет - как и другие сезонные прививки. В то же время он отметил, что ревакцинация имеет смысл для пожилых людей, у которых слабая иммунная система.