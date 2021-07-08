Врач предупредил об отягощении течения коронавируса в жару

Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в жару опаснее заболеть, так как существуют риски переохлаждения и снижения иммунитета. По этой причине организм становится уязвимее к вирусам и бактериям.

"Поэтому прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, - имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом", - рассказал Тяжельников.

Врач также отметил, что болеющим людям нужно уделять особенное внимание температуре в помещении, чтобы она была на комфортном уровне. Для этого следует регулярно проветривать комнату и делать влажную уборку.