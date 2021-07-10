Ученые обнаружили 13 участков ДНК, влияющих на уязвимость человека к COVID-19

Международный коллектив генетиков, в числе которых есть и российские ученые, выявили 13 участков генома, которые влияют на вероятность заражения коронавирусом и тяжесть течения болезни. Статья опубликована в журнале Nature.

Генетики изучили геномы более 49 тыс. заразившихся COVID-19 из 19 стран, принадлежавших к шести разным этническим и расовым группам, а также двух миллионов здоровых людей, которые никогда не болели коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выяснилось, что вариации в генах ABO, SLC6A20, TYK2 и DPP9 особенно сильно влияют на характер развития инфекции. 9 из 13 вариаций влияли на тяжесть течения болезни, а мутации в остальных четырех участках ДНК способствовали или препятствовали проникновению вируса в организм. При этом часть из этих участков генома расположена в третьей и других хромосомах, которые пока плохо изучены.