BioNTech - Pfizer разработала специальную вакцину против дельта-штамма

Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, создала специальный препарат против дельта-штамма коронавируса.

Об этом в пятницу сообщило издание "Шпигель", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Компании <...> разработают обновленную версию вакцины BioNTech - Pfizer от коронавируса, которая будет также эффективна против дельта-варианта", - приводит издание заявление компаний.

При этом уточняется, что первая партия мРНК-вакцины для проведения испытаний была произведена на заводе BioNTech в Майнце (Германия).