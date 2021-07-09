https://news.day.az/medicine/1360138.html BioNTech - Pfizer разработала специальную вакцину против дельта-штамма
BioNTech - Pfizer разработала специальную вакцину против дельта-штамма
Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, создала специальный препарат против дельта-штамма коронавируса.
Об этом в пятницу сообщило издание "Шпигель", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Компании <...> разработают обновленную версию вакцины BioNTech - Pfizer от коронавируса, которая будет также эффективна против дельта-варианта", - приводит издание заявление компаний.
При этом уточняется, что первая партия мРНК-вакцины для проведения испытаний была произведена на заводе BioNTech в Майнце (Германия).
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