Интервал между двумя прививками "Спутника V" могут увеличить до 180 дней

Интервал между вводом двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть увеличен до 180 дней, сообщил представитель Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследования разработчика вакцины. Его слова приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, увеличенные интервалы между инъекциями приводят к формированию более сильного иммунного ответа.

"Продление допустимого интервала между инъекциями первого и второго компонента в рамках вакцинации препаратом Спутник V не связано с международными поставками", - сказал представитель РФПИ, отвечая на вопрос, принимают ли страны решение о продлении интервала из-за задержек с поставками вакцины.