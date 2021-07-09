Вакцина от Moderna показала 96%-ю эффективность против альфа и бета-вариантов коронавируса

Медики на примере Катара выяснили, что вакцина компании Moderna в 96% случаев защищает человека от альфа- и бета-вариантов коронавируса нового типа. Эти штаммы появились в Великобритании и ЮАР осенью прошлого года. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Со временем появляются все новые разновидности коронавируса нового типа, которые могут быть опаснее прежних и лучше них распространяться. Чтобы быть уверенными, что вакцины, разработанные на основе прежних разновидностей вируса, эффективны и против новых штаммов, ученые проводят дополнительные исследования.

Первые опыты показали, что эффективность антител от РНК-вакцин действительно снизилась, однако защита остается по-прежнему высокой. При этом ученые не могут точно сказать, как это снижение повлияет на здоровье пациентов.

Ученые из США и Катара под руководством адъюнкт-профессора катарского филиала Корнеллского университета Лейса Абу-Раддада получила первые практические данные такого рода для вакцины компании Moderna. В общей сложности в распоряжении исследователей оказались данные 256 тыс. катарцев, которые получили хотя бы одну дозу РНК-вакцины.

Вакцинацию в стране начали в конце февраля этого года - примерно в то же время, когда страна пережила две серьезных волны коронавирусной инфекции. Их причинами были альфа- и бета-варианты SARS-CoV-2.

Исследование показало, что за три месяца в стране произошло около 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. 243 из них прививались препаратом Moderna, причем ни один пациент, получивший две дозы препарата, не умер от инфекции. В контрольной группе подобные случаи были.

Проанализировав геномы вирусов, поразивших обе группы добровольцев, Абу-Раддад и его коллеги пришли к выводу, что вакцина оказалась очень эффективна против обоих штаммов. Против альфа-варианта ее эффективность составила 99,2%, против бета - 96,4%.

Все это говорит, что реальная эффективность вакцины Moderna по отношению к альфа- и бета-вариантам практически не снизилась. Это дает надежду, что с побороть пандемию можно будет с помощью уже существующих вакцин, причем в ближайшие месяцы, подытожили авторы статьи.