Ученые считают, что связка Sinovac и AstraZeneca способна защитить от дельта-штамма ковида

Две дозы китайской вакцины Sinovac в сочетании с одной дозой препарата британско-шведского консорциума AstraZeneca способны защитить от дельта-штамма коронавируса. Как в пятницу сообщил телеканал Thai PBS, к такому выводу пришли глава Научного центра по новым инфекционным заболеваниям Таиландского общества Красного Креста, доктор Тхирават Хемачхутха и вирусолог Национального центра генной инженерии и биотехнологии Анан Чонгкаевваттана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, прививка двумя дозами Sinovac может повысить уровень нейтрализующих антител до 80-90% и в некоторой степени обеспечить иммунитет к альфа-штамму, но не способна противостоять дельта-варианту, который стремительно распространяется по Таиланду. Между тем две дозы AstraZeneca могут защитить людей с уровнем нейтрализующих антител более 90% от дельта-штамма. Исследование специалистов показывает, что две дозы китайского препарата в сочетании с третьей (бустерной) дозой британо-щведской прививки способны лучше противостоять заражению дельта-вариантом коронавируса, чем просто две дозы Sinovac, но все же хуже, чем при полной вакцинации AstraZeneca.

Специалисты считают, что медицинскому персоналу первичного звена, который в основном привит Sinovac, получение бустерной дозы AstraZeneca будет достаточно, чтобы защититься от заражения дельта-штаммом до появления мРНК-вакцин (созданы на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты).