Дельта-штамм коронавируса может охватить всю Европу к концу лета

Новый штамм коронавируса "дельта" может охватить все европейские страны к концу августа текущего года. Такое мнение в пятницу на заседании Национального штаба гражданской защиты Хорватии высказала член его руководства, директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Ожидается, что к концу августа он [дельта-штамм] полностью завладеет Европой, - отметила она. - На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания".

В связи с этим Маркотич обозначила важность скорейшего завершения процесса вакцинации людей для обеспечения защиты, в том числе от нового варианта коронавирусной инфекции.

В Хорватии первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 45% взрослого населения.