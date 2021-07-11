https://news.day.az/medicine/1360341.html Популярный препарат от COVID оказался бесполезным
Популярный препарат от COVID оказался бесполезным
Популярный препарат от коронавируса - азитромицин - оказался бесполезным в борьбе за улучшение состояния пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ученые выяснили, что употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции.
Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.
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