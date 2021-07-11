Иммунолог объяснил тяжелое течение COVID-19 у молодежи

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что коронавирусная инфекция молодеет. У молодежи все чаще болезнь протекает в тяжелой форме, поскольку сейчас распространен более заразный вариант COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Эксперт объяснил, что распространившимся сейчас дельта штаммом COVID-19 можно заразиться при меньшей вирусной нагрузке. По его мнению, если раньше вирус не мог поразить иммунную систему у большинства молодых людей, то сейчас он перешел в полноценное заболевание.

Крючков добавил, что молодежь меньше следует таким мерам безопасности, как ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, молодые люди продолжают посещать массовые мероприятия и ведут более активный образ жизни, думая, что коронавирус не повлияет на них.

"Другой момент, который сейчас обсуждается среди исследователей, - это большая патогенность вируса на единичный контакт, то есть вирус при прочих равных условиях, не связанных с заразностью, напрямую вызывает более тяжелое течение заболевания. Пока окончательных выводов не сделано", - заявил иммунолог.