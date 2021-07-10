Ученые рассказали о симптомах COVID-19 в течение полугода после заражения

Сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний рассказали о проявлении симптомов COVID-19 в течение полугода после заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по словам экспертов, симптомы могут проявляться продолжительное время, и это совсем не зависит от того, насколько легко или тяжело протекала сама болезнь. "Исследование показало, что, кроме легких, которые поражаются вирусом в первую очередь, другие органы также получают значительный ущерб", - заключил один из авторов исследования Барнаби Янг.

Он пояснил, что у некоторых пациентов возникали проблемы с сосудами. Причем наименее всего так называемому постковидному синдрому подвержены этнические китайцы старше 65 лет. Но объяснения этому ученые пока не нашли.

Ранее доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил вероятность заразиться "дельта"-штаммом коронавируса, если не носить маску. "Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", - подчеркнул он. Нетесов добавил, что и первый вариант также распространялся на улице, поэтому было необходимо носить средства индивидуальной защиты. Также, по его словам, большинство пациентов перенесли COVID-19 дважды или больше только на словах или диагностировали заболевание самостоятельно