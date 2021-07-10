Ученые рассказали, как долго могут сохраняться симптомы коронавируса

Симптомы коронавируса могут сохраняться в течение полугода после заражения. К такому выводу пришли сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний, данные исследования были опубликованы в субботу в газете​​​​​​​ The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Важным моментом является тот факт, что подобные продолжительные симптомы могут наблюдаться вне зависимости от тяжести течения болезни", - говорится в исследовании.

Среди таких проявлений кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение, бессонница и сердечно-сосудистые заболевания. Такие симптомы связаны с тем, что в крови формируются особые белки. Они наблюдались у каждого десятого жителя Сингапура, переболевшего коронавирусом.